Жители труднодоступных поселений Тюменской области начнут голосовать 5 сентября

Сегодня, 3 сентября, в Тюменской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов муниципальных дум. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в соцсети.

Члены участковых избирательных комиссий начнут выезд в труднодоступные территории Ярковского, Уватского, Тобольского, Юргинского и Сладковского муниципальных округов с 5 сентября. Основной единый день голосования назначен на 14 сентября.

Губернатор подчеркнул, что муниципальные депутаты находятся в непосредственном контакте с жителями и именно от них зависит решение повседневных вопросов, а также развитие городов, сел и деревень.

– Сформировать сильную и работоспособную муниципальную власть – в интересах каждого. Поэтому важно прийти на выборы и поддержать тех, кому доверяете, – подчеркнул Александр Моор.

Таким образом, выборы в муниципальные думы станут важным этапом в укреплении местного самоуправления и улучшении качества жизни в регионе.

Напомним, в этом году жители Тобольска, Ишима и ещё 21 муниципального округа будут формировать новые составы местных дум. Кроме того, предстоят дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу – по двум одномандатным округам. На депутатские мандаты претендует 941 кандидат. Избирательные списки региона включают около 570 тысяч человек. Для голосования откроются 722 участка.