Почти половина россиян готовы пересесть на электромобили

Почти 52% россиян хотят ездить на электромобилях. Отрицательно относятся к такой идее менее 9%. От этом говорится в исследовании ВТБ Авто, которое онлайн-сервис выпустил в рамках Восточного экономического форума.

Полученные данные показали, что половина россиян верят в будущее электрокаров: 46% участников уверены, что эта технология станет массовой. При этом 33% считают, что электромобили пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. А 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе.

«Одна из самых трендовых технологий последних лет – искусственный интеллект –тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое. Более того, 76% опрошенных уверены, что внедрение ИИ в машине – это логичное продолжение развития автомобильной отрасли», – отмечает генеральный директор онлайн-сервиса ВТБ Авто Сергей Медынский.