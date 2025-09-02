В поселке Новоселезнево Тюменской области откроют современный кинозал до конца 2025 года

В рамках национального проекта «Семья» и при поддержке Российского фонда кино в поселке Новоселезнево Казанского района Тюменской области появится новый кинозал. Он станет одним из 41 кинозалов в малых населённых пунктах страны с численностью до 50 тысяч человек, которые получат до трех миллионов рублей на приобретение современного проекционного и звукового оборудования, а также модернизацию зрительных залов.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что благодаря этой инициативе жители небольшого поселка смогут смотреть новинки кинопроката, не выезжая за пределы родного села. Открытие кинозала запланировано до конца 2025 года.

На сегодняшний день в регионе функционирует 17 кинозалов, переоборудованных за счет субсидий Фонда кино. В 2025 году в них прошло свыше трех тысяч кинопоказов, которые посетили почти 25 тысяч зрителей.

Открытие кинозала в Новоселезнево станет важным шагом в развитии культурной инфраструктуры малых территорий региона и расширении доступа к качественному кинематографу для жителей отдалённых населённых пунктов.