В России резко сокращается объем проданных новых машин

Продажи новых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минпромторге.

С января по июль в стране было реализовано 877,6 тысячи автомобилей против 1,17 миллиона годом ранее. Наибольший объём традиционно пришёлся на сегмент легковых машин — 768,2 тысячи единиц, однако и здесь зафиксировано падение на 23%.

Рынок лёгкого коммерческого транспорта показал снижение на 21% — до 66,4 тысячи автомобилей. Наиболее ощутимо просели продажи грузовиков: они сократились более чем наполовину — на 56%, до 36 тысяч единиц. Продажи автобусов упали на 49% и составили 7 тысяч штук.

В августе 2025 года в стране было реализовано 75 тысяч автомобилей российского производства и 60,5 тысячи импортных машин.