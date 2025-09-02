16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4261   EUR  94,3841  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области запущен проект «Стопмошенники72.рф»

Для борьбы с кибермошенничеством в Тюменской области разработали новый проект

​В Тюменской области запущен проект «Стопмошенники72.рф»
t.me/av_moor

В Тюменской области запустили новый проект «Стопмошенники72.рф», направленный на защиту жителей региона от кибермошенничества – одной из самых острых проблем нашей жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

По словам главы региона, только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли более 1,6 миллиарда рублей из-за действий мошенников. За этой цифрой стоят реальные трагедии: утраченные сбережения, жильё и спокойствие людей.

Проект «Стопмошенники72.рф» призван сформировать у населения правильную модель поведения при общении с мошенниками: не вступать в диалог, не верить обещаниям и сразу прекращать контакт.

– Образ проекта символичен: мошенник – это монстр. Невидимый, но опасный, он способен похитить деньги, данные и спокойствие. С ним нельзя договориться, его можно только остановить, не давая ни малейшего шанса, – рассказал Александр Моор.

На сайте проекта размещены подробные инструкции по защите от мошенников, реальные истории пострадавших, схемы распространённых обманов и практические советы, как избежать мошенничества. Все материалы созданы с целью сделать каждого жителя области более защищённым и уверенным.

Инициатива реализована совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по региону и Отделением Банка России по Тюменской области. Губернатор подчеркнул важность информированности и взаимопомощи жителей в борьбе с этой угрозой.

– Земляки, объединимся против большой общей угрозы, – призвал губернатор.

Проект «Стопмошенники72.рф» уже доступен для всех тюменцев и призван стать надежным помощником в сохранении безопасности и финансового благополучия.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:40, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте 13 сентября перекроют дороги возле ГРЭС для легкоатлетического пробега 942
  2. День нефтяника и газовика в этом году в Югре будет приурочен к добыче 13-миллиардной тонны «черного золота» 919
  3. Максим Слепов в День знаний посетил линейку в школе №10 636
  4. ​Фатима Абдулаева: «Деменция сегодня занимает первое место по смертности во всем мире» 618
  5. ​Что в вашем кошельке? У большинства — только карты 563
  6. ​В Сургуте могут поставить памятник чиновнику 328
  7. ​Белый Яр начал учебный год с новой школой 283
  8. ​Обгон не удался: на трассе под Лянтором перевернулась иномарка 283
  9. В сургутские школы пошли 64 тысячи учеников 274
  10. ​В Югре изменились правила выплат студенткам по беременности и родам 262
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4313
  2. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2656
  3. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2411
  4. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2249
  5. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1974
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1905
  7. ​В Сургуте перекроют дорогу возле СурГУ ради ярмарки «Товары земли Югорской» 1752
  8. ​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой 1710
  9. ​В Сургуте соединят Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе новой дорогой 1668
  10. Медосмотр по-новому, штрафы выше, госпошлины дороже: что ждет водителей с 1 сентября // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1640
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7754
  2. ​Единственный в истории Сургута 5591
  3. Оборонные комиссии – в действии 5205
  4. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4710
  5. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4709
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4486
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4343
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4336
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4313
  10. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 3872

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика