​Что в вашем кошельке? У большинства — только карты

Больше половины россиян почти все покупки совершают без наличных

Владимир Смирнов

55% жителей нашей страны практически все свои покупки совершают без наличных. А исключительно наличными пользуются лишь 1-2%. Такие данные получили в ВТБ в результате исследования в преддверии ВЭФ-2025. При этом 62% респондентов готовы активнее использовать альтернативные платежные методы при условии какой-либо выгоды, а также гарантий безопасности.

Альтернативные методы безналичной оплаты стремительно набирают популярность: так, переводы по СБП использует 71% участников исследования, платежи по QR-коду – 61%, а оплату с помощью NFC-технологий – 35%.

При этом регионы показывают разнообразие предпочтений: NFC-платежи наиболее популярны на Кавказе, оплата по QR – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, переводы по СБП оценили жители Северо-Запада, а классические оплаты картой остаются наиболее востребованными в Уральском федеральном округе.


