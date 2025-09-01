16+
​Нейросеть в дневнике: родители решили, что в школе нужно изучать ИИ

Большинство родителей Урала поддержали изучение ИИ в школе

​Нейросеть в дневнике: родители решили, что в школе нужно изучать ИИ
Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 68% жителей регионов УрФО. По мнению участников исследования ВТБ, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников современные компетенции: цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также такие качества, как ответственность за результат и критическое мышление.

Лишь 6% респондентов полагают, что школьники могут изучать взаимодействие с искусственным интеллектом самостоятельно, но единого мнения по поводу того, как должно проходить обучение работе с ИИ в школах, нет. Более трети опрошенных (34%) считают, что изучение должно быть интегрировано в существующие предметы, четверть (24%) выступают за введение отдельной дисциплины, а еще 22% высказались за формат факультативных занятий.

Наиболее перспективным направлением использования искусственного интеллекта в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей — такой вариант отметили 42% опрошенных. А 46% положительно относятся к использованию искусственного интеллекта при выполнении школьниками домашних заданий.

«Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», — сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент банка, руководитель департамента анализа данных и моделирования.


Сегодня в 13:32, просмотров: 143, комментариев: 0
