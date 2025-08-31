16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Юг счастливее столицы: Самара и Ростов обогнали Москву и Петербург по уровню жизни

Жители юга России довольнее жизнью, чем москвичи и петербуржцы

​Юг счастливее столицы: Самара и Ростов обогнали Москву и Петербург по уровню жизни
Фото: freepik.com

Жители южных городов России оказались более довольны жизнью, чем москвичи и петербуржцы. Согласно исследованию, Самара (6,75), Ростов-на-Дону (6,70) и Краснодар (6,48) стали лидерами по уровню удовлетворенности жизнью, хотя зарплаты там на треть ниже столичных, сообщает пресс-служба SuperJob.

Москва (5,81) и Санкт-Петербург (5,85) попали в список аутсайдеров вместе с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71). Таким образом, высокий доход не гарантирует ощущения счастья: жители столицы чаще оценивают свою жизнь ниже, чем в регионах с более скромными зарплатами.

В среднем по России уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения составил 6,18 балла из 10 возможных. Наиболее оптимистично оценивает свою жизнь молодежь до 24 лет (6,53), женщины чаще довольны, чем мужчины (6,44 против 5,87), а наличие семьи и детей заметно повышает чувство благополучия.

Исследование также показало, что работающий человек чувствует себя более удовлетворенным (6,46 балла), чем безработный (5,76). Но парадоксально: обладатели среднего профобразования довольны жизнью больше (6,24), чем выпускники вузов (5,98).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:33, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новые штрафы, контроль за мигрантами и запрет навязанных услуг: что изменится в сентябре 757
  2. ​Не отправили сразу – отправят через полгода: в России изменились правила призыва 618
  3. ​Ранняя диагностика спасает жизни: итоги диспансеризации в Тюменской области 594
  4. ​Электронная школа Тюменской области запускает акцию с кешбэком на школьное питание 548
  5. ​Тюмень получит 3,4 млрд рублей на масштабные проекты в сфере ЖКХ 533
  6. ​Александр Моор принял участие в акции «Собери ребенка в школу» 532
  7. ​Александр Моор принял участие в церемонии гашения почтовой марки серии «Города трудовой доблести» 531
  8. ​Более 174 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Тюменской области 527
  9. ​Министр Антон Алиханов примет участие в пленарной сессии TNF 510
  10. ​Тюменская область близка к 100% заключению контрактов по нацпроекту «Семья» 510
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3970
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 3458
  3. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 2169
  4. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 2160
  5. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2097
  6. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 1935
  7. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 1808
  8. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1621
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1591
  10. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1583
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7495
  2. ​Единственный в истории Сургута 5222
  3. Оборонные комиссии – в действии 4828
  4. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 4440
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4405
  6. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4395
  7. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4186
  8. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4034
  9. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3970
  10. ​Константин Сыпко: «Покупка жилья в Сургуте может стать доступнее уже в ближайшие недели» 3820

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика