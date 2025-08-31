Фельдшеры и доктора едут работать в тюменские села

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжают способствовать укреплению системы здравоохранения Тюменской области и обеспечивают надежную медицинскую поддержку даже в самых отдаленных уголках региона. Так, только в Областной больнице №9 трудоустроены 24 медицинских работника в рамках реализации этих инициатив, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В 2025 году в Областной больнице №9 Тюменской области появились два «Земских фельдшера», ставших участниками региональной программы поддержки медицинских специалистов, работающих в сельской местности. Одной из них стала Валентина Смирнова, которая после четырех лет работы на скорой помощи решила сменить город на Вагайский район и устроилась в местное медучреждение.

Семеро медицинских работников из трудоустроенных в Областной больнице №9 в рамках программ работают на фельдшерско-акушерских пунктах.

Валентина Смирнова отмечает, что руководство больницы активно поддерживает сотрудников, создавая комфортные условия для работы и адаптации в новом коллективе. Помимо оказания первичной медицинской помощи и экстренных консультаций, специалисты участвуют в профилактической работе и жизни местного сообщества.

– Программы позволили повысить уровень здоровья жителей и создать благоприятные условия для жизни в сельской местности, – отметили в депздраве.