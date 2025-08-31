Жителей Тюменской области призывают присоединиться к акции «Сохраним лес»

Масштабная всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», пройдет в Тюменской области 20 сентября. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Центральное мероприятие акции состоится в Тюменском районе, вблизи деревни Речкина (Ирбитский тракт, поворот на д. Речкина). Участникам предстоит высадить сеянцы сосны на площади в 15 гектаров.

В департаменте лесного комплекса приглашают всех желающих принять участие в акции: жителей региона, трудовые коллективы, общественные объединения и волонтеров.

– Приходите всей семьей, с друзьями или коллегами – давайте сохраним лес вместе, – призвали организаторы.

Для участия необходимо направить заявку до 15 сентября по телефону: 8 (3452) 427-490 или по e-mail: OrlovskayaAK@72to.ru.

В заявке следует указать:

наименование организации (или «личное участие» для граждан);

количество участников;

ФИО и телефон ответственного лица для связи.

Акция «Сохраним лес» является важной инициативой, направленной на восстановление лесных ресурсов и повышение экологической культуры населения. Участие в ней – это возможность внести личный вклад в сохранение природы Тюменской области для будущих поколений.

Отметим, что за весенне-летний период лесоводы Тюменской области высадили сеянцы сосны и ели на площади около 1300 гектаров, что составляет более половины годового плана в 2100 гектаров.