Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
​Около сотни тюменцев поборются за звание «Человек труда»

В Тюменской области подвели итоги приема заявок на Национальную премию

​Около сотни тюменцев поборются за звание «Человек труда»
Фото: admtyumen.ru

Около 100 заявок поступило от работников предприятий и организаций Тюменской области на участие в Национальной премии «Человек труда». Конкурс, направленный на повышение престижа рабочих профессий, вызвал широкий интерес среди жителей региона.

Премия «Человек труда», инициированная партией «Единая Россия», призвана формировать устойчивое желание жить и работать в России, привлекать внимание общественности к труду инженеров и квалифицированных рабочих, а также укреплять чувство гордости за профессионализм и личные достижения.

Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Молодой специалист», что говорит о стремлении молодых профессионалов к признанию и карьерному росту. Также популярными оказались номинации «Технологический лидер», где представлены кандидаты, внедрившие инновационные технологии и повысившие эффективность производства, и «Лучший наставник», отражающая важность передачи опыта и знаний молодому поколению.

В номинации «Семейные трудовые династии» наиболее активное участие приняли представители транспортных, строительных, нефтяных и энергетических компаний, а также династии врачей. Номинация «Совет ветеранов» заинтересовала кандидатов, внесших значительный вклад в трудовую деятельность организаций и активно участвующих в общественной жизни. В номинации «Трудовое патриотическое воспитание» представлены кандидаты, имеющие многолетний опыт работы с молодежью и внесшие личный вклад в развитие страны.

– Итоги регионального этапа Национальной премии Человек труда подведут до 15 сентября 2025 года. Награждение финального этапа победителей состоится 14 ноября 2025 года в Москве в рамках Международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда», – сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.


31 августа в 14:01, просмотров: 761, комментариев: 0
