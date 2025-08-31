В Тюменской области продолжается газификация домов участников СВО

В Тюменской области продолжается работа по газификации домов участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в социальной сети.

За счет средств областного бюджета компенсируются расходы на внутреннюю разводку и установку котла – до 156 тысяч рублей. Стояки к домам выводятся бесплатно.

В 2023 и 2024 годах этой поддержкой воспользовались десятки семей. В 2025 году – уже 21 участник и ветеран СВО. За счет средств областного бюджета газифицировано 35 домов членов их семей.

В этом году в законодательство внесены важные изменения: теперь оформить субсидию могут и родители, бабушки, дедушки участников СВО, даже если они живут отдельно. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в администрацию своего округа.

– Уверен, это справедливое и правильное решение – поддерживать тех, кто воспитал защитников своей страны, – подчеркнул Александр Моор. – Систему помощи совершенствуем постоянно, учитываем запросы людей. Забота о семьях участников СВО в тылу – это приоритет, от которого не отступаем.