В Тюмени чествовали лауреатов премии «Гордость нации – 2025»

В Тюменской области отмечен значительный рост интереса к региональному этапу премии «Гордость нации – 2025». В этом году на конкурс поступило свыше 100 заявок, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда было подано около 70 заявок.

– Премия отмечает вклад в укрепление межнационального согласия, сохранение культурного многообразия и развитие единства народов России. Тюменская область всегда славилась атмосферой мира и уважения к традициям всех народов. Благодарю всех участников за активную позицию и сохранение исторического и духовного наследия, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к победителям премии.

Награждение победителей премии состоялось во Дворце культуры «Нефтяник». На преммии о себе заявили представители из 19 муниципалитетов Тюменской области, более 20 национально-культурных автономий, специалисты учреждений культуры, образования, студенты колледжей и вузов.

– Всему тому, что сейчас происходит на сцене предшествовала большая подготовка. Огромного количества людей, экспертной комиссии и вас самих было задействовано в этом процессе. Сегодня пользуясь моментом хотели подвести итоги и наградить людей за вклад в укрепление межнациональных отношений, – отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев во время церемонии.

Напомним, что в этом году премия расширила свои горизонты, добавив две новые номинации, чтобы отметить вклад молодежи и поддержку семей защитников Отечества, рассказали в региональном комитете по делам национальностей.