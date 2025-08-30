Тюменцы получат кешбэк при оплате школьного питания через СБП

Жители Тюменской области смогут получать 5% кешбэк при оплате школьного питания через Систему быстрых платежей (СБП) в Электронной школе. Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2025 года включительно.

Кешбэк распространяется на пополнение лицевых счетов школьного питания через СБП в веб-версии Электронной школы и в мобильном приложении «Моя школа. Дневник».

– Запускаем совместную специальную акцию кешбэка с АО «НСПК» — родители учеников смогут получать возврат средств в размере 5% от суммы пополнений счетов питания детей через Систему быстрых платежей, – отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. – Это важный этап развития современной цифровой инфраструктуры электронной школы Тюменской области, обеспечивающий дополнительное удобство и безопасность проведения финансовых операций родителями учащихся. Теперь процедура пополнения счета ребенка стала проще и быстрее, исключив необходимость вводить данные банковских карт.

Чтобы получить кешбэк, необходимо:

1. Войти в веб-версию Электронной школы или мобильное приложение «Моя школа. Дневник».

2. Перейти в раздел «Питание» — «Кешбэк».

3. Пройти регистрацию (один раз) в программе лояльности через форму регистрации.

4. При пополнении лицевого счета питания ребёнка выбрать СБП в качестве способа оплаты.

Максимальная сумма кешбэка в период проведения акции ежемесячно может составлять не более 500 рублей. Сумма начисляется одному человеку по одному номеру телефона.

Важно: