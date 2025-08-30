16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тюменская область близка к 100% заключению контрактов по нацпроекту «Семья»

В Тюменской области растет число многодетных семей

​Тюменская область близка к 100% заключению контрактов по нацпроекту «Семья»
t.me/av_moor

В Тюменской области заключено практически 100% контрактов на реализацию всех запланированных мероприятий в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в социальных сетях.

Губернатор отметил, что в регионе стабильно растет численность семей, в том числе многодетных и молодых. На сегодняшний день в области проживает более 270 тысяч семей с детьми, в которых воспитывается более 400 тысяч детей.

Одной из наиболее востребованных мер поддержки является региональный материнский капитал. С начала 2025 года его получили более девяти тысяч семей: более трех тысяч – на первого ребенка и почти шесть тысяч – на третьего и последующих детей.

Помимо этого, нуждающимся семьям предоставляются выплаты на молочные продукты и полноценное питание для мам и малышей. Для многодетных семей, нуждающихся в поддержке, предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда, а также выплаты на школьную и спортивную форму.

– Всё это – часть нашей системной работы по укреплению института семьи в Тюменской области, – подчеркнул губернатор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:12, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 1255
  2. Новый медицинский теплоход «Святитель Лука» прибыл в Югру 618
  3. Максим Слепов рассказал о благоустройстве в поселках Лунном, Таежном и Дорожном 582
  4. ​Амина против Софии: родители Югры чаще называют своих детей арабскими именами 438
  5. ​В Югре подорожали сыр и рыба, но сильно упали цены на яйца 320
  6. ​Врачи Сургута спасли маму и ее дочь весом 930 грамм 296
  7. ​В Сургуте ливень затопил улицу Югорскую 293
  8. ​В Сургуте отремонтируют 13 внутриквартальных проездов 291
  9. Уличному искусству Сургута пора взрослеть и будоражить умы, а не наполняться красочными картинками и скульптурной банальщиной 261
  10. ​Удаленка прижилась в Югре: каждый третий работодатель разрешает трудиться из дома 205
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3815
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 2482
  3. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 2028
  4. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 2025
  5. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 1953
  6. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 1780
  7. Nordwind Airlines запустит прямые рейсы между Казанью и Сургутом 1526
  8. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1471
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1461
  10. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1434
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7386
  2. ​Единственный в истории Сургута 5045
  3. Оборонные комиссии – в действии 4664
  4. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4475
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 4434
  6. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 4313
  7. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4266
  8. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4265
  9. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4045
  10. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3903

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика