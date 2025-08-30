В Тюменской области подвели итоги летней оздоровительной кампании

В Тюменской области подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании для детей. Губернатор региона Александр Моор сообщил на личной странице в соцсети, что за три летних месяца в детских лагерях отдохнули и укрепили здоровье 174 тысячи ребят, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

– Особое внимание уделили детям из семей участников специальной военной операции. Почти 800 ребятишек, чьи отцы защищают наше Отечество, побывали в загородных лагерях, еще 3,5 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, – отметил глава региона.

В юбилейный год Великой Победы для ребят было организовано множество мероприятий, посвященных подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. Дети познакомились с историями героев Тюменского края.

Помимо этого, в лагерях не прекращалась работа по профориентации, а юные тюменцы получили возможности для развития творческих и спортивных талантов.

Александр Моор выразил благодарность сотрудникам детских лагерей и центров за хорошую организацию летнего отдыха и пожелал юным тюменцам с новыми силами и хорошим настроением приступить к учебе.