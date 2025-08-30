Цифровые сервисы Тюменской области набирают популярность

Тюменская область продолжает активно укреплять информационную безопасность и развивать цифровые сервисы для жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в соцсетях.

По словам главы региона, доля отечественного программного обеспечения в региональных информационных системах достигла 98%. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В рамках нацпроекта в Тюменской области активно развиваются цифровые сервисы, в частности, «Жизненные ситуации» на портале «Госуслуги». Этот сервис объединяет государственные услуги, связанные общей тематикой, позволяя жителям оформлять пособия, заменять или восстанавливать документы, записываться к врачу и многое другое.

На портале услуг Тюменской области собрано 12 «Жизненных ситуаций». По статистике посетителей, наиболее популярными являются личный кабинет пациента, личный кабинет охотника, социальная поддержка, образование и строительство.

Особенно востребованной услугой в рамках «Жизненных ситуаций» стала запись на приём к врачу. В 2025 году жители Тюменской области воспользовались ею более 275 тысяч раз.

Развитие цифровых сервисов и укрепление информационной безопасности являются приоритетными направлениями работы правительства Тюменской области, направленными на повышение качества жизни и удобства для жителей региона.