Дополнительный выходной в новогодние праздники получился за счет переноса с 5 января

31 декабря 2025 года официально станет выходным днем. Это значит, что новогодние праздники продлятся целых 12 дней – до 11 января включительно. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», – объяснил парламентарий.

Помимо продолжительных зимних каникул, в 2026 году запланированы пять трехдневных выходных, которые приходятся на праздничные даты: