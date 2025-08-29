На 93-м году жизни умер Родион Щедрин

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор, пианист и педагог Родион Щедрин. О его кончине сообщили в Большом театре.

В театре назвали Щедрина «уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры». «Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — говорится в сообщении.

Щедрин окончил Московскую консерваторию как композитор и пианист, а затем преподавал в alma mater. Он выступал и как исполнитель собственных произведений.

Творческое наследие мастера включает семь опер, пять балетов, три симфонии, четырнадцать концертов и более полутора сотен камерных, хоровых и инструментальных пьес. Его произведения десятилетиями звучали на крупнейших сценах мира. Среди наиболее известных — балеты «Конёк-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», оперы «Мёртвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка». Кроме того, Щедрин создавал музыку для театра и кино.

С 1973 по 1990 год он возглавлял Союз композиторов РСФСР, избирался депутатом Верховных советов РСФСР и СССР. Родион Щедрин удостоен Ленинской и Государственных премий СССР и России, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», народным артистом СССР. Также композитор был отмечен множеством отечественных и международных наград.

С 1990-х годов Родион Щедрин с супругой Майей Плисецкой жили в Германии.