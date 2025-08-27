С 1 сентября книжные магазины накажут за продажу книг авторов-иноагентов

С 1 сентября книжные магазины, продающие книги авторов, признанных иноагентами, не смогут претендовать на ряд муниципальных льгот и форм поддержки. Об этом сообщил Российский книжный союз.

Например, такие магазины не смогут:

претендовать на поддержку муниципалитетов в части аренды (льготный коэффициент) и рекламы;

находиться в статусе социального предпринимательства;

участвовать в муниципальных конкурсах;

выступать поставщиком книг в школы и библиотеки, включая закупки на внебюджетные муниципальные средства;

претендовать на муниципальное со-финансирование издательской программы (при наличии в ней книг иноагентов).

«В случае отсутствия в ассортименте изданий, созданных с участием иноагентов, все вышеперечисленное доступно книжному магазину в полном объеме», − отметили в РКС.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием в сеть «Читай-город», у которой в Сургуте три торговые точки. В компании подчеркнули, что работают строго в рамках закона:

«Мы предлагаем очень широкий выбор книг, чтобы каждый читатель нашел такую книгу, которая интересна именно ему. Мы не торгуем запрещенной в нашей стране литературой», − говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам просвещать и обучать.