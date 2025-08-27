16+
​Память в деталях: «Транснефть – Сибирь» организовала музейную выставку о героях войны и тыла

Экспозиция рассказывает посетителям о вкладе тыловой Тюмени в победу в Великой Отечественной войне

​Память в деталях: «Транснефть – Сибирь» организовала музейную выставку о героях войны и тыла
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, открылась в г. Тюмени на одной из производственных площадок АО «Транснефть – Сибирь» (дочерняя организация ПАО «Транснефть»). Она создана совместно с Музеем истории науки и техники Зауралья им. Д.И. Менделеева Тюменского индустриального университета.

Экспозиция рассказывает посетителям о вкладе тыловой Тюмени в победу в Великой Отечественной войне, о подвигах наших легендарных земляков (в том числе о разведчике Павле Фитине, о развитии научной и технической мысли в военные годы. Часть выставки посвящена ключевым событиям ВОВ: от начала войны, обороны Брестской крепости и Москвы до битв под Сталинградом и Курском и парада в честь Дня Победы. Представлена информация и о модернизации Красной Армии: бронетанковой технике Советского Союза, легендарном оружии Великой Отечественной войны – гвардейском реактивном миномёте БМ-13 «Катюша», военных самолетах СССР, экспериментальном вооружении.

В павильоне выставлены подлинные экспонаты (оружие, техника, личные вещи солдат и рабочих тыла), архивные документы: письма, фотографии и чертежи. Интерьер помещения воссоздает обстановку и быт военных лет под звуковые эффекты: реалистичные звуки боя и работы заводских цехов.

С особым интересом музейную выставку осмотрели вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король, глава г. Тюмени Максим Афанасьев, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. По договоренности с главой города в скором времени экспозиция будет размещена в одной из школ Тюмени, чтобы наши дети знали и помнили о подвигах предков, которые те совершили в годы Великой Отечественной войны, и брали с них пример патриотизма и любви к Родине.

Выставка организована в рамках проведения финального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди представителей рабочих профессий организаций системы «Транснефть» и международного конкурса профессионального мастерства среди представителей нефтетранспортных компаний России, Китая, Казахстана, Венгрии и Беларуси.

АО «Транснефть – Сибирь» регулярно организовывает для работников и широкой аудитории мероприятия патриотической направленности, считая своим долгом сохранять историческую память для будущих поколений.


Сегодня в 10:04, просмотров: 98, комментариев: 0
