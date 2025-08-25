Тобольский марафон получил статус Всероссийских стартов Минспорта РФ

В Тобольске подвели итоги традиционного марафона-2025 – общее число участников достигло рекордных 2 400 человек.

– Тобольск в эти выходные стал спортивной столицей региона. Здесь прошел уже ставший традиционным Тобольский марафон. Он вдохновляет атмосферой древнего города, объединяет поколения и доказывает, что спорт – это радость для всех, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в соцсети. – Организаторы позаботились даже о самых юных участниках. Эмоции ребят на детском забеге, их азарт и радость от первых километров показывают: спорт начинается с простого – движения, поддержки и улыбок. Это хорошая школа силы духа и командного настроения.





На дистанции 42,2 км победили Анастасия Деркам (2:36) и Павел Патраков (2:27). В забегах участвовали спортсмены из Республики Беларусь, Казахстана, Китая и Индии. Самыми юными финишерами километровой дистанции стали семилетние Кристина Полынская и Демьян Хилинский. Среди ветеранов трассу на десять километров преодолел 84-летний Анатолий Березин, в женской группе старшего возраста один километр пробежала 79-летняя Любовь Богородицкая.

В оргкомитете отмечают, что марафон включён в Единый календарный план Минспорта и имеет официальный статус Всероссийских соревнований. Проведение старта поддержали партнёры, в том числе СИБУР и ВТБ. По словам организаторов, рост интереса к марафону связан с обновлённой трассой и активной семейной программой — детские забеги и активности на площадках.

– Именно так рождаются добрые традиции, которые объединяют семьи и укрепляют ценность здорового образа жизни, – добавил глава региона.