Россияне оценили удобство совместных счетов

31% россиян готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. А в Уральском федеральном округе такой счет имею или планируют оформить 55% участников исследования, которое провели в ВТБ.

Основным аргументом в пользу совместных счетов россияне считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 22% отмечают удобство совместного контроля расходов, а 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети россиян отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть – на путешествие или отпуск, 17% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

– Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими, – отмечает старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети россиян готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — всего 7% опрошенных.