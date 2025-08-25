Губернатор Тюменской области определил ключевые принципы подготовки управленцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в подведении итогов первого образовательного модуля проекта «Боевой кадровый резерв» и поделился своим видением особенностей управленческой культуры региона. Главным фактором успеха Тюменской области, по мнению губернатора, является преемственность.

– Задали вопрос, который касался особенностей управленческой культуры Тюменской области. Уверен, что одна из важнейших – преемственность. Стабильная коммуникация власти и бизнеса обеспечивают в регионе атмосферу доверия, которое позволяет двигаться вперёд, – отметил глава региона на личной странице в соцсети.

Особое внимание губернатор уделил роли наставничества в развитии молодых управленцев. На встрече участники проекта впервые познакомились со своими наставниками, которые будут помогать им в приобретении необходимых управленческих качеств и компетенций.

Проект «Боевой кадровый резерв» направлен на подготовку молодых и перспективных управленцев, способных эффективно решать задачи, стоящие перед Тюменской областью.

– Впереди у участников «Боевого кадрового резерва» большой путь. Целый год продлится обучение. Уверен, оно будет познавательным и интересным, – заключил Александр Моор.