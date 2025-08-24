16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,6842   EUR  94,4622  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Тюмени прошёл августовский педагогический форум

В тюменских школах появится новый курс «История родного края»

В Тюмени прошёл августовский педагогический форум
t.me/av_moor

С нового учебного года в 5–7 классах школ Тюменской области появится новый предмет — «История родного края». Его задача — познакомить школьников с традициями и людьми малой родины в формате живого диалога. В разработке и проведении занятий будут участвовать ветераны педагогического труда.

О введении курса стало известно на традиционном августовском педагогическом форуме, который прошёл в Тюмени. Губернатор Александр Моор отметил, что встреча педагогов перед началом учебного года всегда становится площадкой для обсуждения общих побед и планов на будущее. Особый акцент в этом году сделали на патриотическом воспитании.

Отдельная тема форума — подготовка кадров. В регионе создан Областной педагогический резерв, благодаря которому приём в педагогические колледжи вырос на 40 процентов, а количество профильных классов для будущих учителей удвоилось. Для молодых специалистов разработана система поддержки.

Перемены коснулись и сферы профессионального образования. В колледжах открыто дополнительно три тысячи мест. Кроме того, в рамках федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» создаются новые образовательно-производственные кластеры. Уже работают медицинский, транспортный и машиностроительный, а в 2026 году к ним добавятся химический, сельскохозяйственный и строительный.

— Спасибо всем, кто ежедневно вкладывает душу в наше образование! Особая благодарность ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили великой профессии педагога. Это тоже наши герои, герои Тюменской земли. Спасибо за ваш труд, — подчеркнул Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
24 августа в 17:40, просмотров: 828, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 1044
  2. ​В Сургуте подорожали студии и небольшие «однушки» 571
  3. ​Программирование для детей легко и интересно! 532
  4. ​В Югре начался сезон сбора кедровых орехов 528
  5. ​Югорчанин вышел с ножом к шумным соседям ‒ один погиб, второй в больнице 527
  6. ​Поселок Солнечный Сургутского района отметил свое 45-летие 515
  7. ​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый 515
  8. Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования 495
  9. ​Праздник в трех цветах. Как в Сургуте отметили День государственного флага 478
  10. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 470
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6283
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3079
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2239
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2010
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1940
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1940
  7. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1923
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1839
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1741
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1710
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29610
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 7099
  3. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6283
  4. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4720
  5. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4232
  6. ​Единственный в истории Сургута 4172
  7. Оборонные комиссии – в действии 3903
  8. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3813
  9. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3803
  10. Сургут готовит конкурс на застройку Ядра центра города 3803

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика