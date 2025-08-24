В Тюменской области завершается подготовка к единому дню голосования. Как сообщил губернатор Александр Моор полпреду президента России в УрФО Артёму Жоге, работа организована в плановом режиме и находится на контроле у региональных властей.

В этом году выборы пройдут сразу в нескольких территориях. Жители Тобольска, Ишима и ещё 21 муниципального округа будут формировать новые составы местных дум. Кроме того, предстоят дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу — по двум одномандатным округам. На депутатские мандаты претендует 941 кандидат.

Избирательные списки региона включают около 570 тысяч человек. Для голосования откроются 722 участка, а в отдалённых и труднодоступных территориях досрочное голосование стартует 6 сентября.

— Принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона в период подготовки и проведения выборов. Не сомневаюсь, жители региона исполнят свой гражданский долг и примут активное участие в едином дне голосования, — подчеркнул губернатор.

Ранее в Тюмени состоялся форум муниципальных депутатов от «Единой России», где обсуждались вопросы развития территорий, социальные инициативы и участие местного самоуправления в реализации нацпроектов. Ключевой темой форума стали вопросы подготовки к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября.