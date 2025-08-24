Александр Моор: Тюменская область открыта новым проектам

Губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии бизнес-форума «Слёт успешных предпринимателей» напомнил, что это мероприятие традиционно объединяет людей, создающих компании, рабочие места и новые точки роста экономики региона.

— Поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. Как результат, люди осознанно идут в эту профессию и выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности «Предпринимательство» — самый высокий проходной балл среди поступающих, — отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что в 2025 году регион приступил к реализации нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его задача — стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, а также создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству.

— Уверен, главный ресурс развития — это предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам, — заявил глава региона.

Форум «СУП-2025» открылся в Тюмени 21 августа. Он собрал около 2,5 тысячи участников из 60 регионов России и зарубежных стран. В течение нескольких дней состоялись дискуссии, мастер-классы и встречи с предпринимателями, экспертами и представителями власти.