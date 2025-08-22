В MAX встроили банковские услуги: переводите деньги прямо в чате

16+
​Переводы в чате: мессенджер MAX встроил банковские услуги

Владимир Смирнов

Теперь там можно переводить деньги через Систему быстрых платежей, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду. Для проведения операции пользователю нужно авторизоваться в MAX, используя код доступа, как при входе в банковское приложение. Затем можно выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее в защищенной зоне непосредственно в мессенджере.

– Одним из приоритетов НСПК является расширение возможностей платёжных инструментов и их интеграция с новыми площадками и платформами. Такие переводы остаются быстрыми и безопасными, — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя генерального директора, член правления НСПК Максим Крукелис.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова, сейчас пользователи могут не только общаться в мессенджере, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения. В дальнейшем планируется развивать цифровой банк в MAX как универсальный финансовый инструмент.


Сегодня в 12:25
