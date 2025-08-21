Банк России утвердил перечень «подозрительных» действий с банкоматами

Банк России утвердил перечень признаков, которые помогут банкам выявлять потенциально мошеннические операции при снятии наличных в банкоматах. В документе девять критериев, и именно по ним кредитные организации будут проверять операции клиентов.

Среди признаков указываются:

необычное для человека поведение при снятии денег — непривычное время суток, нетипичная сумма, банкомат в необычном месте или использование непривычного способа, например через QR-код;

резкое изменение активности звонков и СМС за несколько часов до операции, в том числе в мессенджерах;

снятие средств в течение суток после получения кредита или займа, либо после увеличения лимита по карте;

перевод более 200 тыс. рублей на свой счёт в другом банке через СБП или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму;

смена номера телефона для авторизации в интернет-банке или наличие на устройстве признаков заражения вредоносным ПО.

Отдельные правила касаются снятия наличных с токенизированных карт.

Если банк заподозрит, что операция проходит под влиянием мошенников, он обязан ограничить выдачу наличных на 48 часов и в этот период установить лимит в 50 тыс. рублей в сутки. При этом клиент будет уведомлён о причинах. По расчётам регулятора, это даст возможность человеку отказаться от передачи денег злоумышленникам.

Ранее СМИ сообщали о якобы планируемом ограничении снятия наличности для всех россиян, однако в ЦБ эти слухи опровергли. В регуляторе подчеркнули, что проверки будут точечными и направлены только на операции с подозрительными признаками.