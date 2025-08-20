16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,1045   EUR  93,4791  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Кондинском районе Югры развивают финансовое партнерство

В Кондинском районе повышают качество банковского сектора

​В Кондинском районе Югры развивают финансовое партнерство
Пресс-служба ВТБ

Глава Кондинского района Алексей Зяблицев и вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов подписали соглашение о сотрудничестве. Укрепление партнерства направлено на внедрение в самом южном муниципалитете ХМАО – Югры современных финансовых технологий, повышение качества банковского сервиса и доступности услуг, совершенствование финансовой грамотности.

– Это новый этап в развитии наших долгосрочных отношений, нацеленный на социально-экономическое развитие Кондинского района, – сообщил глава Кондинского района Алексей Зяблицев на своих страницах в соцсетях.

Документ был подписан на торжественном открытии обновленного офиса банка в поселке Междуреченский.

– 51% экономически активного населения Югры пользуются нашими услугами. И, независимо от масштабов муниципалитета – большой это город или поселок, мы стремимся создать одинаково высокий уровень сервиса и доступности финансирования для югорчан. Помимо модернизации и открытия новых офисов в ХМАО, мы развиваем выездной сервис: из 9 менеджеров-курьеров во всем регионе, 2 работают в Кондинском районе, чтобы в течение суток решить финансовые вопросы жителей в любой точке, – отметил Виталий Мосунов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:04, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Налоговые поступления – фундамент социальных проектов Тюменской области: губернатор оценил работу УФНС 506
  2. ​Масштабная модернизация ЖКХ продолжается в Тюменской области 496
  3. ​Бизнесмены Урала обсудят в Тюмени секреты прибыльного мышления 490
  4. ​Тюменская компания разработала уникальное сварочное оборудование, не имеющее аналогов в мире 465
  5. ​Тюменским многодетным семьям выплачено более 316 миллионов рублей на школьную форму 426
  6. ​Спорт объединил активных пенсионеров юга Тюменской области 407
  7. На сургутском мосту через Обь на день введут реверсивное движение 374
  8. ​В Сургуте оживят сквер Журналиста музыкальным фестивалем #УЛИЦА 356
  9. Не поделили перекресток: в Нижневартовске столкнулись Mazda и Volkswagen 293
  10. ​Как родителям взять выходной 1 сентября: советы от юриста 284
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2301
  2. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2041
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1808
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1662
  5. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1639
  6. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1609
  7. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1599
  8. ​Под видом защиты − новые риски 1526
  9. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1448
  10. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1434
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28804
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6650
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6219
  4. ​А Сайма ждет… 4860
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4383
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4093
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3920
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3828
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3677
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3418

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика