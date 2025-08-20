В аэропортах Москвы борются с нелегальным извозом

В подмосковных аэропортах изменились правила заказа такси. Теперь вызвать машину можно только через официальные стойки или мобильные приложения агрегаторов. В Домодедово и Шереметьево, например, работают сервисы «Яндекс» и «Домтранс». «Зазывалы», предлагавшие услуги такси напрямую пассажирам, официально признаны вне закона. Соответствующее постановление вступило в силу в Московской области, пишет КоммерсантЪ.

Во Внуково, который находится на территории Москвы, пока штрафы за подобную деятельность применяться не будут. Как пояснили в региональном Минтрансе, мера направлена на борьбу с нелегальными перевозчиками, которые часто завышали цены.

За предложение услуг такси вне специальных стоек теперь предусмотрены штрафы: 5 тыс. рублей для физических лиц и до 50 тыс. рублей для юридических. С 19 августа в Домодедово, Шереметьево и Жуковском начались ежедневные рейды по выявлению нарушителей.

По словам главы Московского профсоюза таксистов Николая Кодолова, проверки будут носить точечный характер, и часть нелегальных водителей сможет обходить новые правила. Он отметил, что контроль за соблюдением законодательства в сфере такси и так недостаточен: «Даже работающие сейчас якобы легальные такси в 70-80% случаев не выполняют все требования, и это никак не контролируется».

Эксперты добавляют, что полностью избавиться от «аэропортовых приставал» быстро не удастся. По мнению руководителя центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, подобные меры будут постепенно распространяться и на другие объекты, включая вокзалы. «Аэропортовые приставалы — это как партизанская война, полностью победить их невозможно. Но Москва в скором времени примет аналогичный закон для Внуково, а следующим этапом станут железнодорожные вокзалы», — отметил он.