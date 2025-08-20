16+
Все для людей: россиянам предложат оформить самозапрет на доступ к «потенциально опасной информации»

Россияне смогут оформить самозапрет на доступ к части интернета

Все для людей: россиянам предложат оформить самозапрет на доступ к «потенциально опасной информации»
Правительство предложило ввести для россиян механизм добровольного самозапрета на доступ к «потенциально опасной информации» в интернете. Инициатива закреплена в плане реализации концепции борьбы с киберпреступностью, который был одобрен 20 августа.

Речь идёт о сведениях, которые не ограничены в доступе на территории России, но гражданин сможет по собственной инициативе установить для себя блокировку. В документе отмечается, что конкретный порядок введения самозапрета пока не определён. Соответствующие нормы должны подготовить Минцифры, Минкульт, Роскомнадзор, Росмолодёжь и другие заинтересованные ведомства. Срок разработки – до третьего квартала 2027 года.

Предложение содержится в 18-м пункте плана, который всего включает 37 пунктов, сгруппированных по шести направлениям. Среди мер – совершенствование законодательства, развитие технических средств борьбы с киберпреступностью и повышение цифровой грамотности россиян.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России уже действует возможность установить самозапрет на получение кредита через портал «Госуслуги». Новая инициатива предполагает распространение этого механизма и на сферу интернет-контента.


Сегодня в 15:37
