Юрист назвал четыре законных способа взять отгул в День знаний

1 сентября − День знаний, и многие родители хотят в этот день проводить ребенка в школу. В 2025 году он выпадает на понедельник, и для большинства он будет рабочим. Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, как все-таки можно взять выходной в этот день.

Проверьте, нет ли у вас внутреннего права на выходной

Некоторые компании идут навстречу родителям и закрепляют дополнительный выходной 1 сентября в коллективном договоре, трудовом договоре или внутренних правилах, напомнил юрист. Если такая возможность предусмотрена, достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного или дошкольного возраста.

Возьмите день в счет отпуска

Как отмечает Южалин, можно оформить отпуск без сохранения зарплаты на один день, если работодатель согласен. Также можно приурочить оплачиваемый отпуск или его часть к 1 сентября, но это тоже требует согласования. Многодетные родители имеют право на отпуск в удобное для них время.

Сдайте кровь − получите выходной

Если вы сдаете кровь или ее компоненты, по закону вам положен оплачиваемый выходной. Его можно использовать 1 сентября.

Возьмите отгул за переработку

Если вы работали в выходной и выбрали за это не повышенную оплату, а дополнительный день отдыха − его тоже можно использовать 1 сентября.