Жители «серебряного возраста» показали молодежи класс на фестивале в Ялуторовске

На стадионе «Юность» в Ялуторовске прошел яркий фестиваль «Серебряный фитнес», объединивший активных жителей малых территорий юга Тюменской области уже во второй раз. Амбассадоры активного долголетия из Ялуторовска, Ялуторовского и Ярковского районов продемонстрировали, что возраст – не помеха для занятий спортом.

Праздник спорта был организован в рамках проекта «Долгожданное фитнес-лето» и соответствует основным направлениям национального проекта «Семья», рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

В программе фестиваля были спортивные эстафеты и зажигательный флешмоб «Ты круче всех!», где участницы показали свою ловкость, выносливость и умение работать в команде. Мероприятие не только подарило зрителям положительные эмоции, но и вдохновило людей старшего поколения на ведение активного и здорового образа жизни.

Участницы фестиваля отметили, что такие мероприятия сплачивают и дают возможность быть примером для подрастающего поколения. Они также поблагодарили организаторов за бесплатные летние тренировки, «Серебряный фитнес» и внимание к старшему поколению.