В Госдуме предложили резко увеличить пошлину на водительские права для мигрантов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин обратились к министру финансов России Антону Силуанову с предложением повысить размер государственной пошлины за выдачу водительских удостоверений для иностранных граждан до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма, имеющийся в распоряжении агентства.

В обращении парламентариев отмечается, что сегодня к работе в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — при условии, что они оформлены на русском языке. Такая практика, по мнению авторов инициативы, требует «повышенного внимания к вопросам контроля квалификации и обеспечения безопасности дорожного движения».

Сейчас государственная пошлина за получение или обмен водительского удостоверения для россиян и иностранцев одинакова. С 1 сентября 2025 года она составит 4 тысячи рублей за документ на пластиковой основе.

«Считаем необходимым дополнительно повысить сбор за получение водительских удостоверений для мигрантов до 20 тыс. рублей. <…> Прошу вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность принятия указанных мер и, в случае вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства финансов ее реализовать», — говорится в документе.