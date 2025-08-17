В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников при работе с «Госуслугами»

МВД России опубликовало рекомендации по защите персональных данных при использовании портала «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве призывают граждан не отвечать на сообщения с неизвестных номеров и сразу удалять их. Исключение – короткий номер 0919, с которого приходит оценка качества оказания государственных услуг.

В МВД также рекомендуют не прибегать к помощи третьих лиц при подаче заявлений и записи на прием через личный кабинет на портале «Госуслуги». Если такая необходимость все же возникла, важно надежно хранить логин и пароль, не передавая их другим людям.

Кроме того, при смене номера телефона рекомендуется своевременно обновлять информацию в профиле на портале. А если человек столкнулся с мошенничеством, необходимо немедленно обратиться в полицию по телефонам 02 или 102.