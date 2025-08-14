Александр Моор ответил на 40 вопросов на большой пресс-конференции

Дружба, партнерство и реализация совместных проектов на благо жителей – именно так губернатор Тюменской области Александр Моор охарактеризовал отношения региона с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами. Тема перспектив межрегионального сотрудничества стала одной из обсужденных на большой пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Отвечая на вопросы журналистов из Югры и Ямала, Александр Моор подчеркнул неизменность курса на укрепление связей между регионами, входящими в состав «большой Тюменской области».

– Наши отношения с северными автономными округами остаются неизменными – дружба, партнерство, реализация совместных проектов на благо людей, обмен позитивными практиками, в том числе – в ходе обычного человеческого общения, – заявил Александр Моор.

Пресс-конференция, собравшая представителей около 40 федеральных, региональных и муниципальных СМИ, прошла в новом здании главного корпуса Тюменского государственного университета. В ходе мероприятия губернатор ответил на более чем 40 вопросов, касающихся различных аспектов жизни Тюменской области и ее взаимодействия с соседними регионами.