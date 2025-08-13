В Тюменской области отремонтировано и заменено почти 40 километров инженерных сетей

Тюменская область демонстрирует уверенные темпы подготовки к предстоящему отопительному сезону. По данным на начало августа, общая готовность региона составляет почти 62%, и этот показатель продолжает расти.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

– В Тюменской области уже отремонтировано и заменено почти 40 километров инженерных сетей, еще 35 километров – в работе. К началу августа отремонтировано 27 котельных. Специалисты сейчас меняют оборудование еще на 52 объектах, – отметил глава региона.

Особое внимание в рамках подготовки к зиме уделяется отработке действий в случае возникновения нештатных ситуаций. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул важность проведения противоаварийных тренировок в каждом муниципалитете. В Тюменской области такие тренировки уже прошли в 14 из 26 муниципальных и городских округов. В оставшихся муниципалитетах запланировано проведение тренировок в течение августа и сентября.

Помимо теплосетей, активно ведется работа по обновлению электросетевого комплекса. Тюменские энергетики уже отремонтировали и реконструировали 258 км линий электропередачи и 139 подстанций, что составляет почти две трети от запланированного объема работ.

Подготовка к отопительному сезону находится на личном контроле у губернатора Александра Моора. Активная работа продолжается во всех муниципалитетах региона.