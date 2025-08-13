В создание межвузовского кампуса в Тюмени вовлечены нефтяные компании

Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени, реализуемое в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов», идет строго по графику. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной годовщине Тюменской области.

– Стратегический проект идёт по графику: уже возведён второй этаж гостиницы, готовится документация на ещё девять объектов – от конгресс-центра до технопарка. Партнёры – крупнейшие нефтегазовые компании, которые уже вовлечены в формирование специализаций кампуса, – заявил губернатор.

Особое значение имеет участие в проекте крупнейших нефтегазовых компаний, которые выступают партнерами кампуса и активно вовлечены в формирование его специализаций. Создание кампуса позволит создать современную образовательную среду и привлечь талантливую молодежь в регион.

Ранее Александр Моор обсуждал создание кампуса с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НОВАТЭК».

– Компания будет реализовывать совместные образовательные программы, исследования и организует работу для решения актуальных технологических задач топливно-энергетического комплекса с вузами Тюменского межуниверситетского кампуса, – сообщал губернатор.