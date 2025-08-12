​В Госдуме предложили ввести в России базовый доход

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход — универсальную регулярную выплату всем гражданам. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС, посвящённой вопросам заработных плат и пенсий.

По словам депутата, базовый доход должен стать основой социальных гарантий. «Есть ли такие возможности? Конечно, есть», — подчеркнул он, добавив, что достичь этого можно, кардинально изменив кредитно-денежную политику страны.

Бабаков отметил, что технологический суверенитет нельзя обеспечивать за счёт дешёвой рабочей силы, а при формировании новой экономической политики приоритетом должно стать качество жизни — положительная демография, комфортная среда обитания, развитие инфраструктуры и социальная защищённость.

Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, предоставляемые государством гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения.