Российских работодателей будут наказывать за неправомерное лишение премий

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423221"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629944"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1Zdtm5hRQR9C+z6PP1646YJDIsfL3zml3+OLLoBQ2e5JIBIiZduT3db1iV3MAZF6uNfQzpwtcUoCHgQAZZgcYHayDEfoV5m1GKAn8vju2CZloLLK1yEdKY0fUd3sSzxn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1Zdtm5hRQR9C+z6PP1646YJDIsfL3zml3+OLLoBQ2e5JIBIiZduT3db1iV3MAZF6uNfQzpwtcUoCHgQAZZgcYHayDEfoV5m1GKAn8vju2CZloLLK1yEdKY0fUd3sSzxn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:47:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423200"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629988"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=m8cIQ6IIOZn8GgNPYdzrxzJZlArj1/zfO3KFlwtEhNZz5KLIEhnWVXHl1b/gDAoeiPUEagoCr5JkuXwVD86nn87rNx2HuT+bNmnZTI3nXHFVDVxoLAEE7QOdNRrspSkh"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=m8cIQ6IIOZn8GgNPYdzrxzJZlArj1/zfO3KFlwtEhNZz5KLIEhnWVXHl1b/gDAoeiPUEagoCr5JkuXwVD86nn87rNx2HuT+bNmnZTI3nXHFVDVxoLAEE7QOdNRrspSkh"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:46:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423221"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629944"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1Zdtm5hRQR9C+z6PP1646YJDIsfL3zml3+OLLoBQ2e5JIBIiZduT3db1iV3MAZF6uNfQzpwtcUoCHgQAZZgcYHayDEfoV5m1GKAn8vju2CZloLLK1yEdKY0fUd3sSzxn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1Zdtm5hRQR9C+z6PP1646YJDIsfL3zml3+OLLoBQ2e5JIBIiZduT3db1iV3MAZF6uNfQzpwtcUoCHgQAZZgcYHayDEfoV5m1GKAn8vju2CZloLLK1yEdKY0fUd3sSzxn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:47:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423200"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629988"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=m8cIQ6IIOZn8GgNPYdzrxzJZlArj1/zfO3KFlwtEhNZz5KLIEhnWVXHl1b/gDAoeiPUEagoCr5JkuXwVD86nn87rNx2HuT+bNmnZTI3nXHFVDVxoLAEE7QOdNRrspSkh"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=m8cIQ6IIOZn8GgNPYdzrxzJZlArj1/zfO3KFlwtEhNZz5KLIEhnWVXHl1b/gDAoeiPUEagoCr5JkuXwVD86nn87rNx2HuT+bNmnZTI3nXHFVDVxoLAEE7QOdNRrspSkh"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:46:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,7796   EUR  92,8800  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    07 августа в 16:10
    1306 0
  • ​В Сургуте кроссовер врезался в столб у ТЦ «Вершина»

    ​В Сургуте кроссовер врезался в столб у ТЦ «Вершина»

    Сегодня в 13:53
    84 0
  • ​В России ужесточат правила выплаты премий работникам

    ​В России ужесточат правила выплаты премий работникам

    Сегодня в 13:12
    133 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754020908"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1754852393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/3+TVIHm9MjlvcbzaPFzhrdJMq2XX+g1iOM5JLOFmX99CwFgnGtZpHSw0VS9kdeYUGDXPdEuDfeRSHbGBv4H4ds+P7q5VD24Q1HcHWapA7CiC5sei92r+LzLtWOJKB6Z"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/3+TVIHm9MjlvcbzaPFzhrdJMq2XX+g1iOM5JLOFmX99CwFgnGtZpHSw0VS9kdeYUGDXPdEuDfeRSHbGBv4H4ds+P7q5VD24Q1HcHWapA7CiC5sei92r+LzLtWOJKB6Z"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (15)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje7QKwk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-01 09:01:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-10 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754020908"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1754852393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/3+TVIHm9MjlvcbzaPFzhrdJMq2XX+g1iOM5JLOFmX99CwFgnGtZpHSw0VS9kdeYUGDXPdEuDfeRSHbGBv4H4ds+P7q5VD24Q1HcHWapA7CiC5sei92r+LzLtWOJKB6Z"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/3+TVIHm9MjlvcbzaPFzhrdJMq2XX+g1iOM5JLOFmX99CwFgnGtZpHSw0VS9kdeYUGDXPdEuDfeRSHbGBv4H4ds+P7q5VD24Q1HcHWapA7CiC5sei92r+LzLtWOJKB6Z"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (15)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje7QKwk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-01 09:01:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-10 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754020908"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1754852393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/3+TVIHm9MjlvcbzaPFzhrdJMq2XX+g1iOM5JLOFmX99CwFgnGtZpHSw0VS9kdeYUGDXPdEuDfeRSHbGBv4H4ds+P7q5VD24Q1HcHWapA7CiC5sei92r+LzLtWOJKB6Z"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/3+TVIHm9MjlvcbzaPFzhrdJMq2XX+g1iOM5JLOFmX99CwFgnGtZpHSw0VS9kdeYUGDXPdEuDfeRSHbGBv4H4ds+P7q5VD24Q1HcHWapA7CiC5sei92r+LzLtWOJKB6Z"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (15)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje7QKwk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-01 09:01:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-10 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте ребенок родился на 31-й неделе из-за редкого осложнения

    ​В Сургуте ребенок родился на 31-й неделе из-за редкого осложнения

    Сегодня в 11:09
    175 0
  • ​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки

    ​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки

    Сегодня в 10:18
    186 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • В Югре представлен большой мультимедийный проект, посвященный региону

    В Югре представлен большой мультимедийный проект, посвященный региону

    09 августа в 18:29
    461 0
  • ​Как спасатели со всей России собрались в Югре на большой чемпионат

    ​Как спасатели со всей России собрались в Югре на большой чемпионат

    09 августа в 17:27
    423 0
  • В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой

    В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой

    09 августа в 16:23
    547 0
  • ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско

    ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско

    09 августа в 15:18
    507 0
  • В Югре оцифровывают языки ханты и манси, чтобы их можно было включить в онлайн-переводчики

    В Югре оцифровывают языки ханты и манси, чтобы их можно было включить в онлайн-переводчики

    09 августа в 15:05
    465 0
  • В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата

    В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата

    09 августа в 14:08
    496 0
  • В день коренных народов югорчанам рассказали о необычном месте, где можно погрузиться в культуру ханты и манси

    В день коренных народов югорчанам рассказали о необычном месте, где можно погрузиться в культуру ханты и манси

    09 августа в 13:24
    540 0
  • Жертвам телефонных мошенников возвращают всего 5 процентов потерянного

    Жертвам телефонных мошенников возвращают всего 5 процентов потерянного

    09 августа в 12:14
    495 0
Больше новостей
Больше опросов

​В России ужесточат правила выплаты премий работникам

Российских работодателей будут наказывать за неправомерное лишение премий

​В России ужесточат правила выплаты премий работникам
Фото: Деловой Петербург

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые ограничат произвольное снижение премий сотрудникам. Теперь уменьшение премии не должно приводить к сокращению зарплаты более чем на 20%, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с ТАСС.

Незаконное лишение премии будет приравниваться к невыплате зарплаты и повлечет штраф по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Работники, которые считают, что их лишили премии без законных оснований, могут обратиться к работодателю, в трудовую инспекцию или подать иск в суд.

Машаров напомнил, что в Трудовом кодексе нет дисциплинарного взыскания в виде штрафа для работника – предусмотрены только замечание, выговор и увольнение. Условия лишения премий должны быть четко прописаны во внутренних документах организации.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 776
  2. Оборонные комиссии – в действии 569
  3. В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой 547
  4. ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско 507
  5. В Югре оцифровывают языки ханты и манси, чтобы их можно было включить в онлайн-переводчики 465
  6. В Югре представлен большой мультимедийный проект, посвященный региону 461
  7. ​Как спасатели со всей России собрались в Югре на большой чемпионат 423
  8. ​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки 186
  9. ​В Сургуте ребенок родился на 31-й неделе из-за редкого осложнения 175
  10. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 150
  1. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 2475
  2. ​Единственный в истории Сургута 2052
  3. ​Стоит ли запрещать мигрантам работать в такси – результаты опроса siapress.ru 1807
  4. ​Андрей Рачёв: «204 пожара в Сургуте за год – цифры не меняются, а люди продолжают погибать» 1762
  5. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 1675
  6. ​Аэропорт Сургута задержал утренние рейсы 1484
  7. ​На улице Рабочей в Сургуте снова проблемы с ливневкой. Почему так происходит из года в год? 1453
  8. ​Россиянам рассказали, чью работу скоро заберет искусственный интеллект 1347
  9. ​Под Сургутом перевернулась иномарка: трое детей в больнице 1317
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1306
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27497
  2. MAXимум вопросов 10191
  3. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5835
  4. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5322
  5. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5172
  6. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4710
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 4404
  8. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4062
  9. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 3749
  10. ​А Сайма ждет… 3472

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика