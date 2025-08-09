​В России зафиксирован минимум возвратов средств жертвам мошенников с 2023 года

Во втором квартале 2025 года россияне потеряли от действий мошенников 6,33 млрд рублей, следует из данных Банка России. Это на 8% меньше, чем в первом квартале, но на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом доля возвращённых пострадавшим средств сократилась до 5,2% — минимального значения с третьего квартала 2023 года. Для сравнения, в среднем за предыдущие четыре квартала этот показатель составлял 9,6%.

Наибольший объём хищений пришёлся на операции по банковским счетам — 2,22 млрд рублей. Через Систему быстрых платежей (СБП) мошенники похитили 2,19 млрд рублей, а через банковские карты — 1,56 млрд рублей. При этом в случае переводов по СБП удаётся вернуть лишь 2,7% похищенных средств. Эксперты объясняют это мгновенным проведением операций и отсутствием отлаженного механизма возврата.

Всего в апреле-июне зафиксировано 273 тысячи мошеннических операций — один из самых низких показателей за последние два с половиной года. Снижение их числа в Центробанке связывают с усилением контроля: с 1 июня 2025 года банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы для дополнительной проверки.

Однако специалисты не прогнозируют значительного увеличения доли возвратов, особенно по СБП, так как технические особенности этой системы и скорость проведения транзакций затрудняют возврат похищенных средств.