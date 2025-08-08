​Объём интернет-торговли в России за полгода вырос на 36% и достиг 5,3 трлн рублей

В первой половине 2025 года суммарный объём интернет-торговли в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5,3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Основной рост обеспечили онлайн-магазины и маркетплейсы. На их фоне доля интернет-продаж в общей структуре розничной торговли выросла на 7,2 процентного пункта и составила 22,4%.

По данным АКИТ, наиболее востребованной категорией стали продукты питания. На доставку продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов приходится около 20% всего онлайн-оборота. Второе место занимают товары для дома и мебель (15,7%), третье — одежда и обувь (13,5%).

Кроме того, значительную долю в интернет-торговле занимают электроника и бытовая техника (12%), а также автозапчасти и автоаксессуары (6,8%). Эксперты отмечают, что динамика роста онлайн-сегмента продолжает опережать традиционную розницу, закрепляя за интернет-торговлей статус одного из ключевых драйверов потребительского рынка в стране.