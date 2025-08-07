Благодаря вниманию зумеров российские артисты из 90-х кратно поднимают цены на выступления

Популярность российских звезд 90-х у поколения зумеров вызвала резкий рост гонораров артистов, пишет Газета.Ru.

По данным источников, Надежда Кадышева всего за полгода увеличила стоимость своих выступлений в два раза — до 20 миллионов рублей. Ранее, в апреле 2025 года, издание kp.ru уже называло певицу самой высокооплачиваемой звездой на российской сцене: причиной такого всплеска интереса стали завирусившиеся в соцсетях клипы и новая волна популярности песни «Веночек», которая привлекла внимание подростков и студентов.

Вслед за ней гонорары подняли и другие артисты. Лолита Милявская теперь просит за концерт около 6 миллионов рублей. Татьяна Буланова, чьи танцевальные видео разлетелись по соцсетям, берет 1,5 миллиона за час выступления на корпоративе. Группа «Иванушки International» оценила своё участие в мероприятиях в 4,8 миллиона рублей, а Ирина Нельсон из коллектива Reflex — в 2,5 миллиона.

Продюсеры отмечают, что мода на исполнителей 90-х набирает обороты: их активно приглашают на фестивали, корпоративы и студенческие вечеринки. Молодая аудитория воспринимает таких артистов как «ностальгию по времени, которое они не застали», и с энтузиазмом посещает их концерты.