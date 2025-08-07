Минпросвещение заявило, что школьники не обязаны носить одинаковую одежду

16+
Новости

  • ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

    ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

    Сегодня в 15:22
    99 0
  • В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

    В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

    Сегодня в 14:28
    162 0
  • В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский»

    В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский»

    Сегодня в 13:54
    154 0 
  • В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений

    В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений

    Сегодня в 13:28
    164 0
  • Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти

    Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти

    Сегодня в 12:31
    204 0 
  • ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр

    ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр

    Сегодня в 10:49
    233 0
  • Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые

    Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые

    06 августа в 18:38
    496 0
  • В сентябре произойдет полное лунное затмение — спутник Земли станет красным. Видно будет и в Югре

    В сентябре произойдет полное лунное затмение — спутник Земли станет красным. Видно будет и в Югре

    06 августа в 17:12
    536 0
  • Общественники бьют тревогу из-за новых мер поддержки отечественных медпрепаратов — есть опасения, что упадет качество

    Общественники бьют тревогу из-за новых мер поддержки отечественных медпрепаратов — есть опасения, что упадет качество

    06 августа в 16:56
    508 0
  • Тюменские власти готовы принимать от девелоперов недостроенные социальные объекты и завершать их самостоятельно

    Тюменские власти готовы принимать от девелоперов недостроенные социальные объекты и завершать их самостоятельно

    06 августа в 16:23
    507 0
  • ​В Сургуте пройдет праздник «ЭКОдвор»

    ​В Сургуте пройдет праздник «ЭКОдвор»

    06 августа в 15:45
    553 0
  • ​В Сургуте очередной День физкультурника пройдет у комплекса «Олимп»

    ​В Сургуте очередной День физкультурника пройдет у комплекса «Олимп»

    06 августа в 14:53
    681 0
  • Бумажная нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — глава Рособрнадзора

    Бумажная нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — глава Рособрнадзора

    06 августа в 14:29
    534 0
​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

Минпросвещение заявило, что школьники не обязаны носить одинаковую одежду

​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения
Фото: ТАСС

Ряд СМИ сообщали, что в России введут ГОСТ на школьную форму, которая позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением. Об этом говорил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут, передает ТАСС.

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», ‒ сказал он на пресс-конференции, посвященной принятию нового ГОСТа на школьную форму.

Однако позже в Минпросвещении подчеркнули: речь не идет о введении единой формы для всех школ ‒ каждое учебное заведение по-прежнему сможет самостоятельно определять внешний вид одежды учащихся с учетом мнения родителей и детей.

«В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с нового учебного года. В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность», ‒ говорится на сайте Минпросвещения России.

Между тем, представленные образцы формы вызвали критику со стороны главы партии «Справедливая Россия ‒ За правду» Сергея Миронова. Он сравнил их с костюмами из фильма «Служебный роман».

«Я не специалист по кройке и шитью, но представленные одеяния вызывают, мягко говоря, недоумение. Похоже, образцы взяты из реквизита к фильму «Служебный роман» ‒ в таком аскетичном стиле одевались «мымра» Людмила Прокофьевна и ее затюканный подчиненный Новосельцев. Напомню: эта веселая комедия вышла на экраны в 1977 году, но будут ли сегодня вызывать восторг у современных школьников костюмы почти 50-летней давности?» ‒ указали на сайте партии.

Миронов также предложил провести открытый конкурс с участием ИИ, чтобы выбрать более современные варианты: «Искусственный интеллект бесплатно сделает вам несколько вариантов, представьте их на своем сайте, и пусть люди голосованием определят лучший. А об этом «кринже», говоря языком молодежи, лучше забыть».


Сегодня в 15:23, просмотров: 100, комментариев: 0
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 786
  2. В сентябре произойдет полное лунное затмение — спутник Земли станет красным. Видно будет и в Югре 536
  3. Общественники бьют тревогу из-за новых мер поддержки отечественных медпрепаратов — есть опасения, что упадет качество 508
  4. Тюменские власти готовы принимать от девелоперов недостроенные социальные объекты и завершать их самостоятельно 507
  5. Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые 496
  6. ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9 234
  7. ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр 233
  8. Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти 205
  9. В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений 166
  10. В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов 164
  1. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 2264
  2. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 2133
  3. ​В Сургуте изменились правила въезда на площадь аэропорта 2056
  4. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2038
  5. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 1879
  6. Сургутян пригласили на субботник возле «Росича», чтобы позже разбить там площадку для пляжного волейбола 1857
  7. ​Суды без пошлин, рассылки по согласию, драгметаллы под контролем: что изменится в августе 1781
  8. ​В Сургуте начнет расти спрос на вторичное жилье 1781
  9. Предпринимать реальные меры по спасению Саймы можно уже сегодня, не дожидаясь 2030 года 1726
  10. ​Константин Сыпко: «Покупка жилья в Сургуте может стать доступнее уже в ближайшие недели» 1713
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27047
  2. MAXимум вопросов 9071
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6756
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 5869
  5. ​Перестройка работы школы 5436
  6. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5356
  7. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 4868
  8. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4631
  9. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4259
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 3965

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

