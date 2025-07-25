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​В Тюменской области продолжается реализация программы «Земский учитель»

Тюменская область ждет педагогов для работы в сельской местности

​В Тюменской области продолжается реализация программы «Земский учитель»
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области продолжается реализация программы «Земский учитель», направленной на привлечение квалифицированных педагогов в сельские школы. В настоящее время открыт конкурс на замещение трех вакансий с единовременной выплатой в 1 миллион рублей. Заявки принимаются до 31 июля.

Программа «Земский учитель», входящая в национальный проект «Молодежь и дети», позволяет учителям переехать на работу в села, деревни, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек, получив при этом существенную финансовую поддержку.

С 2020 по 2024 годы в рамках программы трудоустроено 47 учителей различных специальностей, включая математику и физику, русский язык и литературу, иностранные языки. При этом 27 из них – молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Заявки на участие поступают со всех регионов Российской Федерации.

В 2025 году в Тюменской области планируется заместить семь вакансий «Земского учителя», по четырем из которых уже определены победители.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил эффективность реализации программы «Земский учитель» в целом по стране. «Всего в системе образования 1 млн 68 тысяч учителей, из них в сельской местности работает 368 тысяч учителей, в рамках программы уже переехало более 6300 педагогов», – подчеркнул глава государства.

Участие в программе «Земский учитель» – это возможность не только получить финансовую поддержку, но и внести вклад в развитие образования в сельской местности.


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Сегодня в 19:27, просмотров: 67, комментариев: 0
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