В Тюменской области отремонтирован 171 конструктивный элемент многоквартирных домов

Тюменская область демонстрирует высокие темпы реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, войдя в «зеленую зону» рейтинга Минстроя России по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, подчеркнув значимость этой работы для жителей области.

С начала года в регионе отремонтирован 171 конструктивный элемент многоквартирных домов, включая кровли, лифты, фасады, инженерные сети и подвалы. Кроме того, подготовлено 156 проектных решений для проведения новых ремонтов.

– Понимаю, насколько важен капремонт для жителей. Это не абстрактные цифры, а конкретные отремонтированные дома, в которых люди живут, растят детей, заботятся о близких, – отметил глава региона. – Принципиально, что каждый объект проходит приёмку с участием обслуживающих организаций и самих жителей. Именно они заинтересованы в отличном результате и качестве работ.

В краткосрочном плане на этот год запланирован ремонт 852 конструктивных элементов и подготовка 357 проектных решений. По словам губернатора, работа ведется нарастающими темпами.

Успешная реализация программы капитального ремонта позволяет не только улучшить жилищные условия тысяч тюменцев, но и способствует повышению комфорта и безопасности проживания в многоквартирных домах.