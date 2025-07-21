Россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года

С 2026 года в России введут штрафы за оплату криптовалютой. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для физических лиц размер штрафа составит от 100 тысяч рублей, для юридических − от 700 тысяч. Оплата товаров и услуг цифровыми активами запрещена в стране с 2021 года, но из‑за отсутствия реального наказания эта практика все еще встречается.

Наибольшее распространение такие расчеты получили в сфере видеоигр, онлайн‑курсов и при выплате зарплат в креативных и IT‑сферах, особенно если заказчик и подрядчик находятся в разных странах. В России до сих пор работают криптопроцессинг‑сервисы и Telegram‑боты, которые позволяют проводить такие транзакции, отмечает издание.

Советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева отмечает, что крупные компании уже давно избегают таких схем, опасаясь проблем с регуляторами, но расчеты в крипте частично ушли в серую зону:

«Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», − обозначила она.

В числе известных кейсов − выплаты фрилансерам и сотрудникам IT‑компаний, а также оплата услуг иностранным заказчикам. Новый закон должен окончательно пресечь подобные расчеты.

Напоминаем, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в стране. Россияне могут добывать криптовалюту и без регистрации в качестве ИП, но только в пределах установленного энергопотребления.