В медучреждения Тюменской области придут 102 молодых врача

Система здравоохранения Тюменской области получит существенное пополнение: в ближайшее время к работе приступят 102 молодых специалиста, получивших образование в Тюменском медицинском университете по целевой квоте. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Выпускники представляют собой важный приток свежих сил в медицинскую сферу региона. В их числе 74 врача общей практики (специальность «Лечебное дело»); 25 педиатров; три стоматолога.

В соответствии с условиями целевого обучения, все молодые специалисты будут трудоустроены в медицинские учреждения Тюменской области по месту заключения договора.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность непрерывного развития системы здравоохранения:

– Мы совершенствуем систему здравоохранения Тюменской области. Улучшаем материально-техническую базу. С 2022 по 2024 год в регионе, только в рамках нацпроекта «Здравоохранение», создано 6 ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля. Готовим специалистов. Делаем все, чтобы увеличить доступность оказания медпомощи жителям.

Работа по совершенствованию системы здравоохранения региона будет продолжена в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни тюменцев.