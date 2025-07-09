Россияне старшего поколения отказываются от звонков в пользу мессенджеров

Жители России, включая представителей старшего поколения, всё чаще отказываются от традиционных телефонных звонков в пользу мессенджеров и интернет-связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков телеком-оператора Yota.

По данным исследования, за год объем голосового трафика в среднем по стране сократился на 12%, в то время как интернет-трафик вырос на 15%. Особенно заметны изменения в старшей возрастной категории: у россиян старше 56 лет потребление телефонных звонков упало на 12%, а сетевой трафик увеличился на 21%.

Наибольший вклад в отказ от традиционной связи внесла молодежь от 14 до 24 лет. В этой группе использование голосовой связи сократилось на 17%, а интернет-трафик вырос на 11%. Аналогичная динамика зафиксирована у пользователей в возрасте от 25 до 35 лет: минус 13% по звонкам, плюс 14% по интернет-трафику.

Наименее восприимчивыми к трендам отказа от классической телефонии оказались россияне в возрасте от 36 до 45 лет. Среди них снижение голосового трафика составило лишь 7%, при этом сетевой трафик увеличился на 16%.